Представники Динамо та Дніпра-1 відмовилися від безоплатного телепулу

Представники Динамо та Дніпра-1 були присутні на нараді клубів УПЛ щодо єдиного телепулу.

Про це розповів ведучий KDK Сергій Болотніков.

"За моєю інформацією, на нараді були представники Динамо та Дніпра-1, хоч їх ніхто не кликав. І вони, вислухавши пропозицію з цієї безплатною моделлю – все одно виступили проти. От яка причина має бути? Звертаюся до всіх вболівальників, яким не подобається, коли ми ці клуби називаємо "сепарами". От запитайте в них якось. Зайдіть у сторінки соцмереж, напишіть Ігорю Циганику, який завжди пояснює все, розкриває всі секрети і так далі.