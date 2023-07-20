Представники Динамо та Дніпра-1 відмовилися від безоплатного телепулу

Джерело - KDK.
Представники Динамо та Дніпра-1 були присутні на нараді клубів УПЛ щодо єдиного телепулу.
Про це розповів ведучий KDK Сергій Болотніков.
"За моєю інформацією, на нараді були представники Динамо та Дніпра-1, хоч їх ніхто не кликав. І вони, вислухавши пропозицію з цієї безплатною моделлю – все одно виступили проти. От яка причина має бути? Звертаюся до всіх вболівальників, яким не подобається, коли ми ці клуби називаємо "сепарами". От запитайте в них якось. Зайдіть у сторінки соцмереж, напишіть Ігорю Циганику, який завжди пояснює все, розкриває всі секрети і так далі.
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Чому оці три клуби не прийняли модель безплатного футболу, але разом Чому вони все одно, коли вже всі їхні умови були задовільнені, залишилися "сепарами"? Це якесь збочення? Їм подобається це робити чи як?" – сказав Болотніков.
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