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Лідера Сельти звинувачують у зґвалтуванні

Сьогодні 09:14 154 0
Упродовж найближчих 3 днів Провінційний суд Альмерії розгляне справу у зґвалтуванні
Лідера Сельти звинувачують у зґвалтуванні
Фото - gettyimages
#Сельта, #Ла-Ліга, #Санті Міна

Джерело - football24.ua.

Вінгер Сельти Санті Міна постане перед судом у справі за зґвалтування.

Про це повідомляє Sport.es.

Інцидент трапився 16 червня 2017 року. Близько 4:30 ранку Міна зайшов у фургон свого товариша Давіда Голдара, який був припаркований біля нічного клубу. Всередині були власник транспорту і жінка (вік, прізвище та ім'я не розкриваються), до якої почав чіплятися тоді ще футболіст Валенсії. Міна сказав, що вона йому дуже подобається і повинна "дещо зробити". Жінка категорично відмовила, Санті вийшов, але за кілька хвилин повернувся і силою змусив її до статевого акту.

Прокуратура вимагає для Міни 8 років ув'язнення, заборону наближатися до жертви на відстань до 500 метрів, а також 10 років випробувального терміну. 

Нагадаємо, дівчина Грінвунда Харрієт Робсон звинуватила його в насильстві.

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