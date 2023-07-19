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Аль-Хіляль - Динамо 1:0: огляд матчу

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Аль-Хіляль - Динамо 1:0: огляд матчу
#Динамо Київ

Джерело - Чемпіон.

Динамо переграло Аль-Хіляль у контрольному матчі.

Товариський матч
19 липня

Аль-Хіляль - Динамо 1:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 5' Буяльський

Динамо: 1. Бущан (35. Нещерет, 71), 44. Дубінчак (23. Малиш, 84), 40. Біловар (34. Сирота, 71), 4. Попов (25. Дячук, 81), 24. Тимчик (2. Вівчаренко, 84), 5. Сидорчук (к) (6. Бражко, 71), 10. Шапаренко (37. Царенко, 81), 29. Буяльський (18. Андрієвський, 81), 7. Кабаєв (91. Волошин, 29), 21. Ярмоленко (20. Караваєв, 71), 77. Беніто (11. Ванат, 71).

 Аль-Хіляль (стартовий склад): 1. Аль Маюф (к), 3. Кулібалі, 5. Аль Булаї, 8. Невес, 14. Аль Хамддан, 16. Нассер Аль Дассарі, 19. Каррільо, 22. Мілінкович-Савич, 29. Салем Аль Дассарі, 66. Сауд Адбулхамід, 96. Майкл.

Попередження: Сидорчук (30), Ярмоленко (58) - Невеш (27), Аль Булаї (58).

Раніше повідомлялося, що півзахисник Динамо зацікавив Брюгге.

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