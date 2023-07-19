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Динамо швидко відкрило рахунок у грі з зірковим Аль-Хілялем на зборах: відео гола Буяльського

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Динамо швидко відкрило рахунок у грі з зірковим Аль-Хілялем на зборах: відео гола Буяльського
#Аль-Хіляль, #Динамо

Джерело - Чемпіон.

Київське Динамо швидко вийшло вперед у контрольному матчі з Аль-Хілялем у межах літніх зборів.

Голом відзначився Віталій Буяльський на 5-й хвилині.

За клуб зі Саудівської Аравії у стартовому складі вийшли такі зіркові новачки, як Сєрґєй Мілінкович-Савич, Рубен Невеш та Каліду Кулібалі. Саме останній виявився одним з антигероїв гольового епізоду.

Відео

Нагадаємо, в попередньому контрольному матчі Динамо розгромило Аріс із Кіпру.

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