Динамо швидко відкрило рахунок у грі з зірковим Аль-Хілялем на зборах: відео гола Буяльського

Схоже, захисники суперника були переконані, що арбітр зафіксує офсайд

Джерело - Чемпіон.

Київське Динамо швидко вийшло вперед у контрольному матчі з Аль-Хілялем у межах літніх зборів.

Голом відзначився Віталій Буяльський на 5-й хвилині.

За клуб зі Саудівської Аравії у стартовому складі вийшли такі зіркові новачки, як Сєрґєй Мілінкович-Савич, Рубен Невеш та Каліду Кулібалі. Саме останній виявився одним з антигероїв гольового епізоду.

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Нагадаємо, в попередньому контрольному матчі Динамо розгромило Аріс із Кіпру.

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