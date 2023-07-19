Лівий берег підписав експівзахисника Карпат

Лівий берег підсилився перед стартом нового сезону

Лівий берег підсилився півзахисником та нападником.

Як стало відомо Sport.ua.

Черговими новачками, які підписали контракти з Лівим берегом, стали 26-річний півзахисник Юрій Репета, який виступав у минулому сезоні за Карпати, і 22-річний нападник Іван Петренко, який захищав кольори столичного клубу в позаминулому сезоні в Другій лізі, а потім поїхав до Хорватії грати за Меджімур'є.

Раніше Лівий берег підписав 9 нових гравців.

Лівий берег мав стартувати в Першій лізі ще рік тому, проте попередній сезон клуб пропустив через війну. Новий чемпіонат команда Віталія Первака відкриє домашнім матчем із Гірником-Спорт.