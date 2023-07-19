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Лівий берег підписав експівзахисника Карпат

Лівий берег підсилився перед стартом нового сезону
Сьогодні 18:39 230 0
Лівий берег підписав експівзахисника Карпат
#Лівий берег, #Чемпіонат України, Перша ліга, #Футбольні трансфери

Джерело - sport.ua.

Лівий берег підсилився півзахисником та нападником.

Як стало відомо Sport.ua.

Черговими новачками, які підписали контракти з Лівим берегом, стали 26-річний півзахисник Юрій Репета, який виступав у минулому сезоні за Карпати, і 22-річний нападник Іван Петренко, який захищав кольори столичного клубу в позаминулому сезоні в Другій лізі, а потім поїхав до Хорватії грати за Меджімур'є.

Раніше Лівий берег підписав 9 нових гравців.

Лівий берег мав стартувати в Першій лізі ще рік тому, проте попередній сезон клуб пропустив через війну. Новий чемпіонат команда Віталія Первака відкриє домашнім матчем із Гірником-Спорт.

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