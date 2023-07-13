Лівий берег підписав 9 нових гравців

Джерело - sport.ua.
Лівий берег оформив підписання 9 нових гравців.
Про це повідомляє Sport.ua.
Контракти укладено з:
- голкіпером Віталієм Чеботарьовим (останній клуб – Буковина)
- захисником Андрієм Співаковим (повернувся з литовської Йонави)
- півзахисником Владиславом Войцеховським (ЛНЗ)
- півзахисником Русланом Дідихом (Нива Тернопіль)
- півзахисниками Іваном та Миколою Когутами (Карпати)
- півзахисником Андрієм Якимівим (Львів)
- форвардом Олексієм Литовченком (Чайка)
- форвардом Данилом Сухоручком (Нива Тернопіль)
Відзначається, що група гравців перебуває на перегляді.
Лівий берег мав стартувати в Першій лізі ще рік тому, проте попередній сезон клуб пропустив через війну. Новий чемпіонат команда Віталія Первака відкриє домашнім матчем із Гірником-Спорт.