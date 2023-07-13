Лівий берег підписав 9 нових гравців

Лівий берег готується до старту у Першій лізі

Лівий берег оформив підписання 9 нових гравців.

Про це повідомляє Sport.ua.

Контракти укладено з:

голкіпером Віталієм Чеботарьовим (останній клуб – Буковина)

захисником Андрієм Співаковим (повернувся з литовської Йонави)

півзахисником Владиславом Войцеховським (ЛНЗ)

півзахисником Русланом Дідихом (Нива Тернопіль)

півзахисниками Іваном та Миколою Когутами (Карпати)

півзахисником Андрієм Якимівим (Львів)

форвардом Олексієм Литовченком (Чайка)

форвардом Данилом Сухоручком (Нива Тернопіль)

Відзначається, що група гравців перебуває на перегляді.

Лівий берег мав стартувати в Першій лізі ще рік тому, проте попередній сезон клуб пропустив через війну. Новий чемпіонат команда Віталія Первака відкриє домашнім матчем із Гірником-Спорт.