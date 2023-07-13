Головне
13 липня Світоліна зіграє у півфіналі Вімблдона проти Вондроушової: визначився час початку матчу
Сьогодні 11:20 3279
Тренер Брюгге назвав головну вимогу до Яремчука
Сьогодні 14:23 391
Мораес: Я мріяв стати найкращим бомбардиром УПЛ
Сьогодні 13:39 225
Динамо та Янг Бойз розписали результативну нічию в контрольному матчі
Вчора 21:59 783
Кіченок та Павич вийшли до фіналу Вімблдона в міксті
Вчора 19:53 1249
Йовичевич попрощався з Шахтарем: Це був найкращий крок у моїй кар'єрі
Вчора 19:01 758
Шахтар отримає компенсацію за перехід Соломона в Тоттенгем
Вчора 16:50 939
Світоліна - Вондроушова: прогноз букмекерів на матч 1/2 фіналу Вімблдона-2023
Вчора 16:45 23215
Дніпро-1 підписав лідера Олександрії
Вчора 14:37 738
Бубка буде судитися з Bihus.Info
Вчора 14:07 1472
Прямі трансляції

Лівий берег підписав 9 нових гравців

Лівий берег готується до старту у Першій лізі
Сьогодні 15:10 263 0
Лівий берег підписав 9 нових гравців
#Лівий берег, #Чемпіонат України, Перша ліга, #Футбольні трансфери

Джерело - sport.ua.

Лівий берег оформив підписання 9 нових гравців.

Про це повідомляє Sport.ua.

Контракти укладено з:

  • голкіпером Віталієм Чеботарьовим (останній клуб – Буковина)
  • захисником Андрієм Співаковим (повернувся з литовської Йонави)
  • півзахисником Владиславом Войцеховським (ЛНЗ)
  • півзахисником Русланом Дідихом (Нива Тернопіль)
  • півзахисниками Іваном та Миколою Когутами (Карпати)
  • півзахисником Андрієм Якимівим (Львів)
  • форвардом Олексієм Литовченком (Чайка)
  • форвардом Данилом Сухоручком (Нива Тернопіль)

Відзначається, що група гравців перебуває на перегляді.

Лівий берег мав стартувати в Першій лізі ще рік тому, проте попередній сезон клуб пропустив через війну. Новий чемпіонат команда Віталія Первака відкриє домашнім матчем із Гірником-Спорт.

Коментарі ()
Популярне зараз
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів УПЛ Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів УПЛ 10559
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Першої ліги Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Першої ліги 6136
Світоліна - Вондроушова: прогноз букмекерів на матч 1/2 фіналу Вімблдона-2023 Світоліна - Вондроушова: прогноз букмекерів на матч 1/2 фіналу Вімблдона-2023 23215
Легендарний гравець Динамо нецензурно відповів блогеру на запитання про заступника Павелка - ВІДЕО Легендарний гравець Динамо нецензурно відповів блогеру на запитання про заступника Павелка - ВІДЕО 5821 1
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Другої ліги Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Другої ліги 4033
13 липня Світоліна зіграє у півфіналі Вімблдона проти Вондроушової: визначився час початку матчу 13 липня Світоліна зіграє у півфіналі Вімблдона проти Вондроушової: визначився час початку матчу 3279
Рекомендуємо
Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 15751
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 11689
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 31746
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 46824
Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью 2780
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 38360 1