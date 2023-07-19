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XSport готовий транслювати матчі УПЛ, якщо буде 12 клубів

Сьогодні 13:02 201 0
XSport готовий транслювати матчі УПЛ, якщо буде 12 клубів
#Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Телеканали ХSport висунув клубам УПЛ умови щодо контракту на трансляцію матчів.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Вказано, що сьогодні всі клуби отримали додаткові умови від каналу.

Так, рішення мають ухвалити сьогодні до 15.00, контракт за схемою 3+2. Крім того, клубів, які погодяться на дану пропозицію, має бути не менше 12.

Повідомлялося, що Рух готовий профінансувати УПЛ ТБ у сезоні 2023/24.

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