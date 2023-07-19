На фронті загинув вихованець Карпат

Трагічна звістка з фронту

Джерело - Чемпіон.

Під час виконання бойового завдання під Бахмутом загинув 37-річний футболіст Григорій Барчишин.

Це сталось внаслідок влучання ворожого снаряду по авто, в якому перебував захисник під час завдання поблизу Попасної на Луганщині.

Барчишин – вихованець школи львівських Карпат, грав за другу команду. Також виступав за клуби: Галичина-Карпати (Львів), Оболонь 2 (Київ), СК Чайка (Петропавлівська Борщагівка), ФК Гостинний Двір (Вишневе), ФК Синьковичі та Карпати-Кам'янка (Кам'янка-Бузька).

З початку загострення війни спортсмен добровільно поповнив лави Збройних сил України та воював у складі військової частини А7376.

Нагадаємо, у бою під Бахмутом загинув ультрас Динамо.