Лунін увійшов у склад Реала на турне в США

Реал визначився зі складом на турне в США

Джерело - Чемпіон.

Реал визначився зі складом на передсезонне турне в США.

Про це повідомляє пресслужба мадридців.

У список увійшов український голкіпер Андрій Лунін.

У США Реал зіграє з Міланом, Манчестер Юнайтед, Барселоною та Ювентусом.

Раніше Мбаппе повернувся до тренувань з ПСЖ.

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