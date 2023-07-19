Лунін увійшов у склад Реала на турне в США

Джерело - Чемпіон.
Реал визначився зі складом на передсезонне турне в США.
Про це повідомляє пресслужба мадридців.
У список увійшов український голкіпер Андрій Лунін.
У США Реал зіграє з Міланом, Манчестер Юнайтед, Барселоною та Ювентусом.
📝✅ ¡Nuestra primera convocatoria de la 2️⃣3️⃣/2️⃣4️⃣!#RealMadridOnTour pic.twitter.com/HTyqxZjGLP— Real Madrid C.F. (@realmadrid) July 19, 2023
Раніше Мбаппе повернувся до тренувань з ПСЖ.
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