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Мбаппе повернувся до тренувань з ПСЖ

Нападник наступний сезон проведе у ПСЖ
Вчора 21:52 251 0
Мбаппе повернувся до тренувань з ПСЖ
#Чемпіонат Франції, Ліга 1, #ПСЖ, #Кіліан Мбаппе

Джерело - tribuna.com.

ПСЖ опублікував світлини, які засвідчують повернення до тренувань нападника Кіліана Мбаппе.

За інформацією Relevo, футболіст досі має намір провести наступний сезон у паризькому клубі. Він вже ухвалив рішення щодо майбутнього, але ще не оголосив його керівництву ПСЖ, хоча новий головний тренер Луїс Енріке вже знає його.

Президент клубу Нассер Аль-Хелайфі найближчими днями проведе зустріч з мамою Кіліана. Функціонер хоче довести до її відома, що ПСЖ не хоче втратити Мбаппе вільним агентом наступного літа, тож він повинен або підписати нову угоду, або піти зараз.

Реал продовжує займати позицію вичікування. Лише публічна заява з боку представників Мбаппе зможе дати поштовх мадридцям до роботи над трансфером зараз.

Раніше ПСЖ отримав від Ліверпуля пропозицію щодо Мбаппе.

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