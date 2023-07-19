Джерело - Чемпіон.
На сьогоднішній нараді щодо телепулу в УПЛ присутній представник MEGOGO - керівник спортивного департаменту компанії Артем Панченко.
Про це повідомляє ТаТоТаке.
MEGOGO виявило ініціативу допомогти розвинути проєкт УПЛ ТБ і спільний продукт клубів.
Наразі шеф-редактор спортивного напрямку компанії ділиться досвідом з представниками команд.
Повідомлялося, що на трансляцію матчів УПЛ претендує XSport.
Рух своєю чергою презентував власний проєкт УПЛ ТБ.
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