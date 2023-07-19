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MEGOGO виявило ініціативу допомогти розвинути проєкт УПЛ ТБ

На сьогоднішній нараді щодо телепулу в УПЛ присутній представник MEGOGO
Сьогодні 14:17 293 0
MEGOGO виявило ініціативу допомогти розвинути проєкт УПЛ ТБ
#Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

На сьогоднішній нараді щодо телепулу в УПЛ присутній представник MEGOGO - керівник спортивного департаменту компанії Артем Панченко.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

MEGOGO виявило ініціативу допомогти розвинути проєкт УПЛ ТБ і спільний продукт клубів.

Наразі шеф-редактор спортивного напрямку компанії ділиться досвідом з представниками команд.

Повідомлялося, що на трансляцію матчів УПЛ претендує XSport

Рух своєю чергою презентував власний проєкт УПЛ ТБ.

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