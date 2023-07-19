Онана: Хочу виграти Лігу чемпіонів з Манчестер Юнайтед

Голкіпер Інтера Андре Онана прагне перейти в Манчестер Юнайтед.

Про це він розповів порталу La Gazzetta dello Sport

"Я людина, яка завжди прагне нових викликів. Грати в Прем’єр-лізі, та ще й за такий клуб, як Манчестер Юнайтед - це непереборне бажання. Усі сторони хотіли, щоб це сталося. Але важливо те, що навіть якби я залишився, то був би однаково щасливий, тому що у мене ніколи не було проблем в Інтері. Тепер хочу я розпочати новий та захопливий досвід з тренером, який є для мене майстром.