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Онана: Хочу виграти Лігу чемпіонів з Манчестер Юнайтед

Камерунець розповів про можливий перехід у МЮ
Сьогодні 13:40 226 0
Онана: Хочу виграти Лігу чемпіонів з Манчестер Юнайтед
#Інтер, #Манчестер Юнайтед, #Андре Онана

Джерело - La Gazzetta dello Sport.

Голкіпер Інтера Андре Онана прагне перейти в Манчестер Юнайтед.

Про це він розповів порталу La Gazzetta dello Sport

"Я людина, яка завжди прагне нових викликів. Грати в Прем’єр-лізі, та ще й за такий клуб, як Манчестер Юнайтед - це непереборне бажання. Усі сторони хотіли, щоб це сталося. Але важливо те, що навіть якби я залишився, то був би однаково щасливий, тому що у мене ніколи не було проблем в Інтері. Тепер хочу я розпочати новий та захопливий досвід з тренером, який є для мене майстром.

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Я вирушаю до чудової ліги та великого клубу, який має величезну історію. Почну з нуля і щодня робитиму все, щоб показати новим уболівальникам, хто я є. У МЮ є чудова династія воротарів, від Шмейхеля до ван дер Сара та Де Хеа. Те, що мене обрали для продовження цієї традиції, робить мене гордим. Я хочу вигравати трофеї зі своїми новими одноклубниками. Я хочу і сподіваюся виграти Лігу чемпіонів з Манчестер Юнайтед", — сказав Онана.

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