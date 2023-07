Голкіпер Інтера Андре Онана близький до переходу в Манчестер Юнайтед.

Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо.

Клуби скоро мають оформити угоду. Гравець пройде медогляд, після чого підпише контракт.

МЮ зробить запит на візу у США для нього, щоб він міг приєднатись до команди на американському турі.

André Onana to Manchester United, it’s finally here we go! 🚨🔴🇨🇲



Clubs are closing in on the agreement then Onana will travel for medical tests and contract signing.



Man Utd set to request VISA for Onana for USA trip.



Ten Hag will have the new goalkeeper he wanted. pic.twitter.com/hWQX9svsMV