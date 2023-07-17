Джерело - Чемпіон.
Голкіпер Інтера Андре Онана близький до переходу в Манчестер Юнайтед.
Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо.
Клуби скоро мають оформити угоду. Гравець пройде медогляд, після чого підпише контракт.
МЮ зробить запит на візу у США для нього, щоб він міг приєднатись до команди на американському турі.
André Onana to Manchester United, it’s finally here we go! 🚨🔴🇨🇲— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 16, 2023
Clubs are closing in on the agreement then Onana will travel for medical tests and contract signing.
Man Utd set to request VISA for Onana for USA trip.
Ten Hag will have the new goalkeeper he wanted. pic.twitter.com/hWQX9svsMV
Раніше Магвайр прийняв рішення покинути Манчестер Юнайтед.
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!