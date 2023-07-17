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Манчестер Юнайтед близький до підписання голкіпера Інтера Онана

Клуби скоро мають оформити угоду
Сьогодні 10:00 273 0
Манчестер Юнайтед близький до підписання голкіпера Інтера Онана
#Інтер, #Манчестер Юнайтед, #Андре Онана

Джерело - Чемпіон.

Голкіпер Інтера Андре Онана  близький до переходу в Манчестер Юнайтед.

Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо.

Клуби скоро мають оформити угоду. Гравець пройде медогляд, після чого підпише контракт.

МЮ зробить запит на візу у США для нього, щоб він міг приєднатись до команди на американському турі.

Раніше Магвайр прийняв рішення покинути Манчестер Юнайтед.

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