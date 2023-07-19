Головне
Замість розкішного Феррарі – пульт управління дронами, замість ударів ракеткою – розгромлення військ рф: нове життя екстенісиста Олександра Долгополова
Вчора 22:26 11570 1
Віталій Кличко: «Я дивом вижив»
Сьогодні 15:56 23198
Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів
Сьогодні 15:28 45725
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті
Сьогодні 14:53 26996
Лудогорець з Пластуном зіграє з Баллкані: розклад матчів кваліфікації Ліги чемпіонів
Сьогодні 12:36 245
Чемпіонат світу з водних видів спорту (стрибки у воду): розклад та результати змагань
Сьогодні 12:22 5900
Гутцайт: У МОК ще не прийняли рішення щодо можливого допуску росіян до Олімпіади
Сьогодні 10:52 231
Ракув із Кочергіним розгромив Флору: результати кваліфікації Ліги чемпіонів
Вчора 22:59 1302
XSport транслюватиме перше коло УПЛ безплатно
Вчора 19:56 738
Аякс розгромив Шахтар у контрольному матчі
Вчора 16:56 1327
Прямі трансляції

Жеребкування попередніх етапів Кубка України відбудеться 21 липня

На обох етапах переможці визначатимуться за підсумками одного матчу
Сьогодні 13:52 229 0
Жеребкування попередніх етапів Кубка України відбудеться 21 липня
#Українська асоціація футболу (УАФ)

Джерело - Чемпіон.

21 липня відбудеться жеребкування першого й другого попередніх етапів Кубка України.

Про це повідомляє УАФ.

У першому попередньому етапі візьмуть участь шість команд - чотири представники Асоціації аматорського футболу України й два клуби другої ліги. Базовий день матчів - 29 липня.

  Актуально: Сезон УПЛ розпочнеться без уболівальників

На другому попередньому етапі виступатимуть 32 клуби - три переможці першого попереднього етапу, а також 29 команд першої й другої ліг. Базовий день матчів - 2 серпня.

На обох етапах переможці визначатимуться за підсумками одного матчу.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Легендарному Віталію Кличку - 52! Найкращі нокаути українського чемпіона Легендарному Віталію Кличку - 52! Найкращі нокаути українського чемпіона 12830
Замість розкішного Феррарі – пульт управління дронами, замість ударів ракеткою – розгромлення військ рф: нове життя екстенісиста Олександра Долгополова Замість розкішного Феррарі – пульт управління дронами, замість ударів ракеткою – розгромлення військ рф: нове життя екстенісиста Олександра Долгополова 11570 1
Віталій Кличко: «Я дивом вижив» Віталій Кличко: «Я дивом вижив» 23198
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів УПЛ Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів УПЛ 15334
Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів 45725
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 26996
Рекомендуємо
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 85959 1
Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони 10492 2
Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів 45725
Як грали договірні матчі в українському футболі Як грали договірні матчі в українському футболі 31370 3
Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа 8908
Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом 16094 6