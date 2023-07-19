Жеребкування попередніх етапів Кубка України відбудеться 21 липня

На обох етапах переможці визначатимуться за підсумками одного матчу

Джерело - Чемпіон.

21 липня відбудеться жеребкування першого й другого попередніх етапів Кубка України.

Про це повідомляє УАФ.

У першому попередньому етапі візьмуть участь шість команд - чотири представники Асоціації аматорського футболу України й два клуби другої ліги. Базовий день матчів - 29 липня.

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На другому попередньому етапі виступатимуть 32 клуби - три переможці першого попереднього етапу, а також 29 команд першої й другої ліг. Базовий день матчів - 2 серпня.

На обох етапах переможці визначатимуться за підсумками одного матчу.

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