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Ракув із Кочергіним розгромив Флору: результати кваліфікації Ліги чемпіонів

Результати 1-го раунду відбору Ліги чемпіонів
Вчора 22:59 646 0
Ракув із Кочергіним розгромив Флору: результати кваліфікації Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Відбулися повторні матчі першого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів 2023/24.

Ліга чемпіонів 2023/24
Перший раунд кваліфікації, Матчі-відповіді
18 липня

Струга (Північна Македонія) – Жальгіріс (Литва) 1:2 (0:0)

(перший матч – 0:0)

Голи: 1:0 - 76 Ібраїмі, 1:1 - 78 Кендиш, 1:2 - 84 Радіч (автогол)

Маккабі Хайфа (Ізраїль) – Хамрун Спартанс (Мальта) – 2:1 

(перший матч 4:0)

Голи: 0:1 - 32 Мбонг, 1:1 - 69 Шуранов, 2:1 - 84 П'єрро

Флора (Естонія) – Ракув (Польща) 0:3 (0:1)

(перший матч 0:1)

Голи: 0:1 - 47 Зволінскі, 0:2 - 59 Зволінскі, 0:3 - 85 Папаніколау

Шериф (Молдова) – Фарул (Румунія) 3:0 (0:1)

(перший матч 0:1)

Голи: 1:0 - 45+1 Талаль, 2:0 - 99 Мбекелі, 3:0 - 105+1 Адемо

 бате (білорусь) - Партизані (Албанія) 2:0 (0:0)

(перший матч 1:1)

Голи: 1:0 - 71 Малькевич, 2:0 - 90+12 Шестюк

 Нью-Сейнтс (Вельс) - Хекен (Швеція) 0:2 (0:1)

(перший матч 1:3)

Голи: 0:1 - 19 Садік, 0:2 - 90+1 Сонко

Зріньскі (Боснія і Герцеговина) - Урарту (Вірменія) 3:3

(перший матч 1:0)

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