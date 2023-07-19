Контракт підписаний до червня 2025-го року

Джерело - Чемпіон.

Колишній захисник Манчестер Сіті Бенджамін Менді підписав контракт з Лор'яном.

Про це повідомляє пресслужба французького клубу.

Контракт підписаний до червня 2025-го року.

Benjamin Mendy signe deux ans au FC Lorient.



Le communiqué ➡️ https://t.co/upslF01fWp pic.twitter.com/KzuQSLVD4f — FC LORIENT 🐟 (@FCLorient) July 19, 2023

Раніше французький захисник був визнаний невинним у зґвалтуванні.

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