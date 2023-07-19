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Менді, з якого зняли звинувачення у зґвалтуванні, підписав контракт з Лор'яном

Контракт підписаний до червня 2025-го року
Сьогодні 12:18 227 0
Менді, з якого зняли звинувачення у зґвалтуванні, підписав контракт з Лор'яном
#Лор'ян, #Манчестер Сіті, #Бенджамін Менді

Джерело - Чемпіон.

Колишній захисник Манчестер Сіті Бенджамін Менді підписав контракт з Лор'яном.

Про це повідомляє пресслужба французького клубу.

Контракт підписаний до червня 2025-го року.

Раніше французький захисник був визнаний невинним у зґвалтуванні.

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