Джерело - Чемпіон.
Колишній захисник Манчестер Сіті Бенджамін Менді підписав контракт з Лор'яном.
Про це повідомляє пресслужба французького клубу.
Контракт підписаний до червня 2025-го року.
Benjamin Mendy signe deux ans au FC Lorient.— FC LORIENT 🐟 (@FCLorient) July 19, 2023
Le communiqué ➡️ https://t.co/upslF01fWp pic.twitter.com/KzuQSLVD4f
Раніше французький захисник був визнаний невинним у зґвалтуванні.
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