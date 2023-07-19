Колишні гравчині Челсі зіграють в благодійному матчі на підтримку України

Джерело - Чемпіон.
Колишні гравчині Челсі Клер Рафферті, Кеті Чепмен та Карлі Телфорд зіграють у благодійному матчі на підтримку України.
Про це повідомляє пресслужба Game4Ukraine.
У цьому матчі зіграють команди Олександра Зінченка та Андрія Шевченка.
Гра відбудеться 5 серпня в Лондоні на Стемфорд Брідж.
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Нагадаємо, 4 легенди Челсі зіграють в благодійному матчі на підтримку України.
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