Колишні гравчині Челсі зіграють в благодійному матчі на підтримку України

Гра відбудеться 5 серпня в Лондоні

Джерело - Чемпіон.

Колишні гравчині Челсі Клер Рафферті, Кеті Чепмен та Карлі Телфорд зіграють у благодійному матчі на підтримку України.

Про це повідомляє пресслужба Game4Ukraine.

У цьому матчі зіграють команди Олександра Зінченка та Андрія Шевченка.

Гра відбудеться 5 серпня в Лондоні на Стемфорд Брідж.

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Нагадаємо, 4 легенди Челсі зіграють в благодійному матчі на підтримку України.

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