Головне
Замість розкішного Феррарі – пульт управління дронами, замість ударів ракеткою – розгромлення військ рф: нове життя екстенісиста Олександра Долгополова
Вчора 22:26 11066 1
Гутцайт: У МОК ще не прийняли рішення щодо можливого допуску росіян до Олімпіади
Сьогодні 10:52 50
Чемпіонат світу з водних видів спорту (стрибки у воду): розклад та результати змагань
Вчора 22:59 5587
Ракув із Кочергіним розгромив Флору: результати кваліфікації Ліги чемпіонів
Вчора 22:59 1210
XSport транслюватиме перше коло УПЛ безплатно
Вчора 19:56 602
Аякс розгромив Шахтар у контрольному матчі
Вчора 16:56 1220
Півзахисник Динамо зацікавив Брюгге
Вчора 14:39 817
Циганик: Я на 99% впевнений, що для Луческу це останній сезон у його тренерській кар'єрі
Вчора 09:54 1633
Сестри Алексіїви впевнено вийшли до фіналу ЧС-2023 у довільній програмі дуетів
Вчора 08:54 502
Ракув Кочергіна зіграє з Флорою: розклад матчів кваліфікації Ліги чемпіонів
Вчора 08:24 629
Прямі трансляції

Колишні гравчині Челсі зіграють в благодійному матчі на підтримку України

Гра відбудеться 5 серпня в Лондоні
Сьогодні 10:36 163 0
Колишні гравчині Челсі зіграють в благодійному матчі на підтримку України
#Челсі

Джерело - Чемпіон.

Колишні гравчині Челсі Клер Рафферті, Кеті Чепмен та Карлі Телфорд зіграють у благодійному матчі на підтримку України.

Про це повідомляє пресслужба Game4Ukraine.

У цьому матчі зіграють команди Олександра Зінченка та Андрія Шевченка.

Гра відбудеться 5 серпня в Лондоні на Стемфорд Брідж.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Game4Ukraine (@game4ukraine)

Нагадаємо, 4 легенди Челсі зіграють в благодійному матчі на підтримку України.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Першої ліги Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Першої ліги 8513
Легендарному Віталію Кличку - 52! Найкращі нокаути українського чемпіона Легендарному Віталію Кличку - 52! Найкращі нокаути українського чемпіона 12495
Замість розкішного Феррарі – пульт управління дронами, замість ударів ракеткою – розгромлення військ рф: нове життя екстенісиста Олександра Долгополова Замість розкішного Феррарі – пульт управління дронами, замість ударів ракеткою – розгромлення військ рф: нове життя екстенісиста Олександра Долгополова 11066 1
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів УПЛ Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів УПЛ 15031
Кварцяному - 70! Найяскравіші цитати легендарного тренера - ВІДЕО Кварцяному - 70! Найяскравіші цитати легендарного тренера - ВІДЕО 8746
Воля до перемоги, рекорд, сльози тренера та поцілунок коханого: рік тому іменинниця Бех-Романчук переписала історію Воля до перемоги, рекорд, сльози тренера та поцілунок коханого: рік тому іменинниця Бех-Романчук переписала історію 20351
Рекомендуємо
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 87884 4
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 267618
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 11778
Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом 16090 6
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 79572 1
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 152183 7