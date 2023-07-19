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Челсі розглядає варіант з підписанням Магвайра

МЮ може віддати англійця в оренду
Сьогодні 09:00 210 0
Челсі розглядає варіант з підписанням Магвайра
#Гаррі Магвайр, #Манчестер Юнайтед, #Челсі

Джерело - 90min.com.

Челсі розглядає варіант з трансфером Гаррі Магвайра після того, як Веслі Фофана переніс операцію на хрестоподібній зв'язці.

Про це повідомляє 90min.

Скаутський відділ Челсі назвав Магвайра одним з найкращих варіантів на ринку.

Манчестер Юнайтед вважає за краще одразу продати 30-річного футболіста, у клубі також розглянуть варіант з орендою, оскільки Челсі має можливість повністю покрити зарплату гравця, що навряд можуть собі дозволити інші зацікавлені у Магвайрі клуби.

Нагадаємо, нещодавно захисника було позбавлено капітанської пов'язки.

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