Челсі розглядає варіант з підписанням Магвайра

МЮ може віддати англійця в оренду

Челсі розглядає варіант з трансфером Гаррі Магвайра після того, як Веслі Фофана переніс операцію на хрестоподібній зв'язці.

Про це повідомляє 90min.

Скаутський відділ Челсі назвав Магвайра одним з найкращих варіантів на ринку.

Манчестер Юнайтед вважає за краще одразу продати 30-річного футболіста, у клубі також розглянуть варіант з орендою, оскільки Челсі має можливість повністю покрити зарплату гравця, що навряд можуть собі дозволити інші зацікавлені у Магвайрі клуби.

Нагадаємо, нещодавно захисника було позбавлено капітанської пов'язки.

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