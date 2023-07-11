Кочергін допоміг Ракуву перемогти Флору: результати кваліфікації Ліги чемпіонів

Результати 1-го раунду відбору Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 11 липня, відбулося 10 матчів у межах 1-го раунду відбору до Ліги чемпіонів.

Ліга чемпіонів 2023/2024

Кваліфікація, 1-раунд

11 липня, 1-й матч

Урарту (Вірменія) - Зрінські (Боснія і Герцеговина) 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 89 Сенич

Лінкольн Ред Імпс (Ґібріалтар) - Карабах (Азербайджан) 1:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 25 Гомес, 1:1 - 58 Джіджа, 1:2 - 90+4 Бензія

Жальгіріс (Литва) - Струга (Північна Македонія) 0:0

Олімпія Любляна (Словенія) - Валмієра (Латвія) 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 42 Нукич, 2:0 - 74 Педро, 2:1 - 87 Діоп

Ракув (Польща) - Флора (Естонія) 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 54 Кочергін

Хамрун (Мальта) - Маккабі Хайфа (Ізраїль) 0:4 (0:2)

Голи: 0:1 - 41 П'єрро, 0:2 - 45+3 Давід, 0:3 - 57 П'єрро, 0:4 - 79 Халайлі

Баллкані (Косово) - Лудогорець (Болгарія) 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 45+1 Коренціа, 2:0 - 55 Зюба

Клаксвік (Фарерські Острови) - Ференцварош (Угорщина) 0:0

Партизані (Альбанія) - БАТЕ (білорусь) 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 58 Антілевський, 1:1 - 66 Цара

Шемрок Роверс (Ірландія) - Брейдаблік (Ісландія) 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 39 Мумінович

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