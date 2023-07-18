Аль-Наср підписав лідера Ланса

Джерело - Чемпіон.
Аль-Наср оголосив про підписання 28-річного івуарійського центрального півзахисника Ланса Секо Фофана.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
За інформацією Ніколо Скіри, контракт розрахований на 3 роки. Гравець отримуватиме 15 млн євро за сезон. Сума трансферу становить 30 мільйонів євро.
Секо Фофана був номінований на звання найкращого гравця минулого сезону Ліги 1, а також увійшов до символічної збірної чемпіонату Франції 2022/23, де провів 37 матчів за Ланс, забив 9 голів та віддав 6 асистів.
Нагадаємо клуб Роналду отримав трансферний бан.