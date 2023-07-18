Інтер може відмовитися від трансферу Трубіна

Голкіпер може залишитися у Шахтарі

Імовірність трансферу Анатолія Трубіна до Інтера цього літа стає дедалі нижчою.

Про це повідомляє Sky Sport Italia.

Інтеру не вдається домовитися з Шахтарем щодо вартості трансферу голкіпера. У клубі все серйозніше розглядають можливість відмови від українця та пошуку іншого голкіпера.

Також Інтер близький до підписання Яна Зоммера з Баварії. Але прихід швейцарця не виключає підписання Трубіна. План Інтера – підписати двох воротарів: одного досвідченого, іншого - молодого на перспективу.

Раніше Шахтар повісив цінник на Трубіна.