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Інтер може відмовитися від трансферу Трубіна

Голкіпер може залишитися у Шахтарі
Сьогодні 17:43 225 0
Інтер може відмовитися від трансферу Трубіна
ФОТО: УАФ
#Інтер, #Футбольні трансфери, #Анатолій Трубін, #Шахтар

Джерело - sport.ua.

Імовірність трансферу Анатолія Трубіна до Інтера цього літа стає дедалі нижчою.

Про це повідомляє Sky Sport Italia.

Інтеру не вдається домовитися з Шахтарем щодо вартості трансферу голкіпера. У клубі все серйозніше розглядають можливість відмови від українця та пошуку іншого голкіпера.

Також Інтер близький до підписання Яна Зоммера з Баварії. Але прихід швейцарця не виключає підписання Трубіна. План Інтера – підписати двох воротарів: одного досвідченого, іншого - молодого на перспективу.

Раніше Шахтар повісив цінник на Трубіна.

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