Півзахисник Бетіса Карвалью може перейти в Аль-Наср

Бетіс не проти продати гравця

Джерело - ABC.

Опорний півзахисник Бетіса Вільям Карвалью може продовжити кар'єру в чемпіонаті Саудівської Аравії

Про це повідомляє ABC.

Аль-Наср, за який виступає його партнер по збірній Кріштіану Роналду, запропонував 31-річному португальцю контракт, який вдвічі подвоює його зарплатню в іспанському клубі.

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Бетіс не проти продати гравця, який вже дав свою згоду на трансфер, щоб вкласти зекономлені гроші в Марка Року та Айосе Переса.

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