Півзахисник Бетіса Карвалью може перейти в Аль-Наср

Джерело - ABC.
Опорний півзахисник Бетіса Вільям Карвалью може продовжити кар'єру в чемпіонаті Саудівської Аравії
Про це повідомляє ABC.
Аль-Наср, за який виступає його партнер по збірній Кріштіану Роналду, запропонував 31-річному португальцю контракт, який вдвічі подвоює його зарплатню в іспанському клубі.
Луческу: Якби отримав пропозицію очолити Аль-Наср, то відмовився б
Бетіс не проти продати гравця, який вже дав свою згоду на трансфер, щоб вкласти зекономлені гроші в Марка Року та Айосе Переса.
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