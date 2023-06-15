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Півзахисник Бетіса Карвалью може перейти в Аль-Наср

Бетіс не проти продати гравця
Сьогодні 20:22 147 0
Півзахисник Бетіса Карвалью може перейти в Аль-Наср
#Бетіс, #Карвалью

Джерело - ABC.

Опорний півзахисник Бетіса Вільям Карвалью може продовжити кар'єру в чемпіонаті Саудівської Аравії

Про це повідомляє ABC.

Аль-Наср, за який виступає його партнер по збірній Кріштіану Роналду, запропонував 31-річному португальцю контракт, який вдвічі подвоює його зарплатню в іспанському клубі.

  Луческу: Якби отримав пропозицію очолити Аль-Наср, то відмовився б

Бетіс не проти продати гравця, який вже дав свою згоду на трансфер, щоб вкласти зекономлені гроші в Марка Року та Айосе Переса.

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