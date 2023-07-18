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Ракув Кочергіна зіграє з Флорою: розклад матчів кваліфікації Ліги чемпіонів

Сьогодні 08:24 134 0
Ракув Кочергіна зіграє з Флорою: розклад матчів кваліфікації Ліги чемпіонів
#Ракув, #Владислав Кочергін

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 18 липня, відбудеться вісім матчів-відповідей 1/8 фіналу кваліфікації Ліги чемпіонів.

В одному з матчів зіграє польський Ракув, у складі якого грає українець Владислав Кочергін. Саме він забив єдиний гол у першому матчі протистояння з Флорою. Шериф Максима Коваля вдома зіграє з румунським Фарулом. Урарту Євгена Цимбалюка та Івана Зотька на виїзді має відігравати один гол у протистоянні зі Зріньскі. 

Розклад матчів-відповідей 1/8 фіналу кваліфікації Ліги чемпіонів на 18 липня:

  • 18:00. Струга (Північна Македонія) - Жальгіріс (Литва). Перший матч 0:0
  • 20:00. Маккабі Хайфа (Ізраїль) - Хамрун (Мальта). Перший матч 4:0
  • 20:00. Флора (Естонія) - Ракув (Польща). Перший матч 0:1
  • 20:00. Шериф (Молдова) - Фарул (Румунія). Перший матч 0:1
  • 21:00. бате (білорусь) - Партизані (Албанія). Перший матч 1:1
  • 21:00. Зріньскі (Боснія і Герцеговина) - Урарту (Вірменія). Перший матч 1:0
  • 21:00. Нью-Сейнтс (Вельс) - Хекен (Швеція). Перший матч 1:3
  • 22:15. Брейдаблік (Ісландія) - Шемрок Роверс (Ірландія). Перший матч 1:0
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