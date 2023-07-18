Ракув Кочергіна зіграє з Флорою: розклад матчів кваліфікації Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 18 липня, відбудеться вісім матчів-відповідей 1/8 фіналу кваліфікації Ліги чемпіонів.

В одному з матчів зіграє польський Ракув, у складі якого грає українець Владислав Кочергін. Саме він забив єдиний гол у першому матчі протистояння з Флорою. Шериф Максима Коваля вдома зіграє з румунським Фарулом. Урарту Євгена Цимбалюка та Івана Зотька на виїзді має відігравати один гол у протистоянні зі Зріньскі.

Розклад матчів-відповідей 1/8 фіналу кваліфікації Ліги чемпіонів на 18 липня: