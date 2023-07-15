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Жирона не має змоги самостійно заплатити за трансфер Довбика

Іспанцям потрібно 12-15 млн євро на трансфер українця
Сьогодні 19:16 302 0
Жирона не має змоги самостійно заплатити за трансфер Довбика
#Жирона, #СК Дніпро-1, #Артем Довбик

Джерело - Чемпіон.

Жирони має намір залучити фінансову підтримку мережі клубів Football City Group для трансферу Артема Довбика.

Про це повідомив журналіст Іван Кірос.

Це пов’язано з відсутністю змоги самостійно заплатити за 26-річного українця 12-15 мільйонів євро, які вимагає Дніпро-1.

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Попередній план іспанців полягав у тому, щоб повторити історію Віктора Циганкова – придбати Довбика за зниженою ціною з огляду на закінчення контракту взимку цього року.

Однак Артем за підсумками минулого сезону свою угоду продовжив до 2025-го.

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