Жирона не має змоги самостійно заплатити за трансфер Довбика

Іспанцям потрібно 12-15 млн євро на трансфер українця

Джерело - Чемпіон.

Жирони має намір залучити фінансову підтримку мережі клубів Football City Group для трансферу Артема Довбика.

Про це повідомив журналіст Іван Кірос.

Це пов’язано з відсутністю змоги самостійно заплатити за 26-річного українця 12-15 мільйонів євро, які вимагає Дніпро-1.

Актуально: Жирона підписала півзахисника Манчестер Сіті

Попередній план іспанців полягав у тому, щоб повторити історію Віктора Циганкова – придбати Довбика за зниженою ціною з огляду на закінчення контракту взимку цього року.

Однак Артем за підсумками минулого сезону свою угоду продовжив до 2025-го.

El Girona FC va tras el delantero ucraniano ARTEM DOVBYK desde inicios de verano. La intención era ficharlo a un precio bajo, ya que acababa contrato en el SK Dnipro-1 a finales de 2023, como ya se hizo con Viktor Tsygankov.

Su posterior renovación y la gran competencia que… https://t.co/XBeheeuGj3 pic.twitter.com/C1XQkL3gvc — Ivan Quirós (@QuirosRuiz) July 15, 2023

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!