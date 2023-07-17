Рашфорд продовжить контракт з Манчестер Юнайтед

Форвард отримає новий контракт

Манчестер Юнайтед та нападник Маркус Рашфорд досягли принципової домовленості щодо підписання нового п'ятирічного контракту.

Про це повідомляє The Athletic.

Термін чинної угоди спливає у 2024 році, новий контракт буде розрахований до 2028-го.

За інформацією джерела, Маркус також отримував більш вигідні пропозиції від клубів з Англії та Європи, однак відхилив їх, оскільки мріє вигравати великі трофеї у складі Юнайтед.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед готує трансфер нападника Аталанти.