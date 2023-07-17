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Рашфорд продовжить контракт з Манчестер Юнайтед

Форвард отримає новий контракт
Сьогодні 19:56 211 0
Рашфорд продовжить контракт з Манчестер Юнайтед
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Манчестер Юнайтед, #Маркус Рашфорд

Джерело - tribuna.com.

Манчестер Юнайтед та нападник Маркус Рашфорд досягли принципової домовленості щодо підписання нового п'ятирічного контракту.

Про це повідомляє The Athletic.

Термін чинної угоди спливає у 2024 році, новий контракт буде розрахований до 2028-го.

За інформацією джерела, Маркус також отримував більш вигідні пропозиції від клубів з Англії та Європи, однак відхилив їх, оскільки мріє вигравати великі трофеї у складі Юнайтед.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед готує трансфер нападника Аталанти.

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