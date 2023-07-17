Головне
Середа та Болюх стали срібними призерами чемпіонату світу та здобули олімпійську ліцензію
Сьогодні 13:20 454
XSport та Рух зробили свої пропозиції щодо телепулу УПЛ
Сьогодні 15:15 248
Стартував продаж квитків на бій Усик - Дюбуа
Сьогодні 14:55 403
Чемпіонат світу з водних видів спорту (стрибки у воду): розклад та результати змагань
Сьогодні 13:24 4619
Авіакомпанія Windrose стала генеральним партнером Дніпра-1
Сьогодні 12:00 379
Історія дня: вона була ведучою на українському ТБ, а зараз копає ями для могил у Швеції
Сьогодні 11:41 287502 23
Рейтинг ATP: Алькарас залишився першою ракеткою світу
Сьогодні 10:38 61423
Мексика переграла Панаму у фіналі Золотого кубка КОНКАКАФ
Сьогодні 10:16 580
Петряк пропустить початок сезону через травму
Сьогодні 09:00 329
Рейтинг WTA: Світоліна повернула статус першої ракетки України
Сьогодні 08:28 310536 3
Прямі трансляції

Манчестер Юнайтед готує трансфер нападника Аталанти

Манчестер Юнайтед зосередиться на трансфері нападника після підписання Онана
Сьогодні 16:25 234 0
Манчестер Юнайтед готує трансфер нападника Аталанти
#Аталанта, #Манчестер Юнайтед, #Футбольні трансфери, #Расмус Гойлунд

Джерело - isport.ua.

Манчестер Юнайтед планує зосередити всі сили на купівлі нападника Аталанти Расмуса Гойлунда.

Про це повідомляє The Guardian.

Нападник "бергамасків" стане наступною ключовою ціллю англійського клубу після того, як завершиться угода щодо переходу Андре Онана.

Манкуніанці поки не робили офіційної пропозиції, проте видання припускає, що Аталанта зажадає не менше 70 млн євро.

Крім того, відомо про інтерес МЮ до хавбека Фіорентини Соф'яна Амрабата, однак цей перехід буде можливим, тільки якщо клуб покинуть Фред і Донні Ван де Бек.

Нагадаємо, Тен Гаг хоче влітку підписати в Манчестер Юнайтед двох форвардів.

Коментарі ()
Популярне зараз
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів УПЛ Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів УПЛ 13525
Рейтинг WTA: Світоліна повернула статус першої ракетки України Рейтинг WTA: Світоліна повернула статус першої ракетки України 310536 3
Дівчина дня: Софія Причина – 25-річна українська арбітриня, яка скоро працюватиме на матчах УПЛ Дівчина дня: Софія Причина – 25-річна українська арбітриня, яка скоро працюватиме на матчах УПЛ 10970 1
Стало відомо, скільки заробила Світоліна за виступ на Вімблдоні-2023 Стало відомо, скільки заробила Світоліна за виступ на Вімблдоні-2023 71305
Рейтинг ATP: Алькарас залишився першою ракеткою світу Рейтинг ATP: Алькарас залишився першою ракеткою світу 61423
Історія дня: вона була ведучою на українському ТБ, а зараз копає ями для могил у Швеції Історія дня: вона була ведучою на українському ТБ, а зараз копає ями для могил у Швеції 287502 23
Рекомендуємо
61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 26035
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 48912 2
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 77044
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 102787 4
Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна 19967 1
Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів 45379