Манчестер Юнайтед готує трансфер нападника Аталанти

Манчестер Юнайтед зосередиться на трансфері нападника після підписання Онана

Манчестер Юнайтед планує зосередити всі сили на купівлі нападника Аталанти Расмуса Гойлунда.

Про це повідомляє The Guardian.

Нападник "бергамасків" стане наступною ключовою ціллю англійського клубу після того, як завершиться угода щодо переходу Андре Онана.

Манкуніанці поки не робили офіційної пропозиції, проте видання припускає, що Аталанта зажадає не менше 70 млн євро.

Крім того, відомо про інтерес МЮ до хавбека Фіорентини Соф'яна Амрабата, однак цей перехід буде можливим, тільки якщо клуб покинуть Фред і Донні Ван де Бек.

Нагадаємо, Тен Гаг хоче влітку підписати в Манчестер Юнайтед двох форвардів.