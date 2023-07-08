Тен Гаг хоче влітку підписати в Манчестер Юнайтед двох форвардів

Нідерландський фахівець хоче отримати нову чисту дев’ятку та гравця

Джерело - Manchester Evening News.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг наполягає на необхідності підписати двох нападників у літнє міжсезоння.

Про це повідомляє Manchester Evening News.

Нідерландський фахівець хоче отримати нову чисту дев'ятку та гравця, який здатен закрити усі три позиції в атаці.

Наразі найвище у списку на роль чистого форварда розташовані Расмус Гойлунд з Аталанти та Гаррі Кейн з Тоттенгема, чий трансфер є дуже малоймовірним.

Повідомлялося, що Аталанта може орендувати Грінувда в Манчестер Юнайтед.

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