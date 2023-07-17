Авіакомпанія Windrose стала генеральним партнером Дніпра-1

Джерело - офіційний сайт Дніпра-1.
Дніпро-1 підписав угоду з авіакомпанією Windrose, яка відтепер є генеральним партнером клубу.
Про це повідомляє пресслужба дніпрян.
"Раді повідомити, що в новому сезоні 2023/24 генеральним партнером СК Дніпро-1 буде компанія WINDROSE. Її логотип прикрашатиме форму нашої команди.
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Наш клуб впевнений у обопільно вигідному співробітництві та у тому, що вже найближчим часом, після Перемоги Збройних Сил України, наш партнер поновить діяльність у повному обсязі", - йдеться в заяві на офіційному сайті Дніпра-1.
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