Авіакомпанія Windrose стала генеральним партнером Дніпра-1

Дніпро-1 підписав угоду з авіакомпанією Windrose, яка відтепер є генеральним партнером клубу.

Про це повідомляє пресслужба дніпрян.

"Раді повідомити, що в новому сезоні 2023/24 генеральним партнером СК Дніпро-1 буде компанія WINDROSE. Її логотип прикрашатиме форму нашої команди.

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Наш клуб впевнений у обопільно вигідному співробітництві та у тому, що вже найближчим часом, після Перемоги Збройних Сил України, наш партнер поновить діяльність у повному обсязі", - йдеться в заяві на офіційному сайті Дніпра-1.