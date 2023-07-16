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Кучер прокоментував продовження контракту з Довбиком

Артем Довбик все ще має намір грати у Європі
Сьогодні 15:40 164 0
Кучер прокоментував продовження контракту з Довбиком
#СК Дніпро-1, #Артем Довбик, #Олександр Кучер

Джерело - офіційний сайт Дніпра-1.

Форвард Дніпра-1 Артем Довбик продовжив контракт з клубом через свою порядність.

Про це розповів головний тренер дніпрян Олександр Кучер.

"Артем - порядний хлопець, і зрозуміло, що він хотів би пограти десь у Європі. Однак разом з тим він розуміє, що цей клуб для нього багато зробив. Тож він продовжив угоду з Дніпром-1.

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Поки він з нами, а як буде надалі - продавати Довбика чи залишити, - вирішуватиме керівництво клубу", - сказав Кучер.

Угода 26-річного нападника з дніпрянами розрахована до літа 2025 року.

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