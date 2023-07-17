Інтер Маямі представив Мессі та Бускетса

Гравці вперше з’явилися на заповненому DRV PNK Stadium

Джерело - Чемпіон.

Інтер Маямі представив зіркових новачків клубу Ліонеля Мессі та Серджі Бускетса.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Гравці вперше з’явилися на заповненому DRV PNK Stadium та отримали свої ігрові футболки, а також виступили зі зверненням до вболівальників клубу.

Bienvenido a nuestra familia💗🖤 pic.twitter.com/k7VOSGo1lv — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 17, 2023

Напередодні Інтер Маямі з Кривцовим поступився Сент-Луїс Сіті.

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