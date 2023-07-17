Інтер визначився з новим капітаном команди

Джерело - FCInter1908.
Інтер розпочав передсезонну підготовку до наступного сезону.
Про це повідомляє FC Inter 1908.
Команда готується без гравців національних збірних, які мають приєднатися до тренувань в понеділок.
Тоді ж головний тренер Сімоне Індзагі має оголосити нових капітана і віцекапітана команди, якими мають стати Лаутаро Мартінес та Ніколо Барелла відповідно.
Гравці, які виконували роль капітана і віцекапітанів минулого сезону, а це Марцело Брозович, Мілан Шкриняр та Самір Ханданович вже покинули клуб.
Нагадаємо, Манчестер Юнайтед близький до підписання голкіпера Інтера.
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