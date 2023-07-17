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Інтер визначився з новим капітаном команди

Колишні капітан та віцекапітани покинули команду
Сьогодні 11:03 264 0
Інтер визначився з новим капітаном команди
Фото: Getty Images
#Інтер, #Лаутаро Мартінес

Джерело - FCInter1908.

Інтер розпочав передсезонну підготовку до наступного сезону.

Про це повідомляє FC Inter 1908.

Команда готується без гравців національних збірних, які мають приєднатися до тренувань в понеділок.

Тоді ж головний тренер Сімоне Індзагі має оголосити нових капітана і віцекапітана команди, якими мають стати Лаутаро Мартінес та Ніколо Барелла відповідно.

Гравці, які виконували роль капітана і віцекапітанів минулого сезону, а це Марцело Брозович, Мілан Шкриняр та Самір Ханданович вже покинули клуб.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед близький до підписання голкіпера Інтера.

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