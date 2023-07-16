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Ювентус має намір підписати півзахисника Барселони Кессі

Івуарієць є головною трансферною ціллю туринців
Сьогодні 14:54 182 0
Ювентус має намір підписати півзахисника Барселони Кессі
Фото: Getty Images
#Барселона, #Кессі, #Ювентус

Джерело - Чемпіон.

Ювентус призначив проведення нового раунду переговорів щодо підписання півзахисника Барселони Франка Кессі.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Івуарієць є головною трансферною ціллю туринців у лінію півзахисту.

"Зебри" хочуть зрозуміти наміри гравця, який раніше хотів залишатися у Барселоні або спробувати свої сили в АПЛ.

Нагадаємо, Ювентус цікавиться голкіпером Руха.

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