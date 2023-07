Ювентус має намір підписати півзахисника Барселони Кессі

Ювентус призначив проведення нового раунду переговорів щодо підписання півзахисника Барселони Франка Кессі.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Івуарієць є головною трансферною ціллю туринців у лінію півзахисту.

"Зебри" хочуть зрозуміти наміри гравця, який раніше хотів залишатися у Барселоні або спробувати свої сили в АПЛ.

New round of talks has been scheduled by Juventus for Franck Kessié deal. He's top target for the midfield but Juve want to understand player's plan as he has always wanted to stay at Barça... or try Premier League. 🇨🇮



