Угорський захисник АЗ Мілош Керкез може продовжити кар'єру в англійській Прем'єр-лізі.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Керівництво вишневих хоче перехопити 19-річного угорця у римського Лаціо.

Зазначається, що футболіст погодив особистий контракт як із Лаціо, так і з Борнмутом. Таким чином, доля Мілоша вирішиться у переговорах між клубами - нідерландці вимагають за футболіста 15-20 мільйонів євро.

Минулого сезону Керкез провів 52 матчі за свій клуб, в яких забив п'ять голів та віддав чотири асисти.

EXCL: Bournemouth are trying to hijack Lazio move to sign Milos Kerkez 🔴🍒



Understand personal terms are agreed between Bournemouth and Kerkez — it was the same with Lazio.



Deal now depends on the clubs — AZ want around €15/20m. Talks ongoing with Bournemouth. pic.twitter.com/FHrMigLdAB