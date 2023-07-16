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Борнмут збирається перехопити у Лаціо угорського захисника

Вчора 23:56 90 0
Борнмут збирається перехопити у Лаціо угорського захисника
#АЗ, #Борнмут

Джерело - Чемпіон.

Угорський захисник АЗ Мілош Керкез може продовжити кар'єру в англійській Прем'єр-лізі.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Керівництво вишневих хоче перехопити 19-річного угорця у римського Лаціо.

Зазначається, що футболіст погодив особистий контракт як із Лаціо, так і з Борнмутом. Таким чином, доля Мілоша вирішиться у переговорах між клубами - нідерландці вимагають за футболіста 15-20 мільйонів євро.

Минулого сезону Керкез провів 52 матчі за свій клуб, в яких забив п'ять голів та віддав чотири асисти.

Нагадаємо Клюйверт перейшов у Борнмут.

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