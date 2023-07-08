Ньюкасл заплатить близько 35 мільйонів фунтів

Джерело - The Telegraph.

Вінгер Лестера Гарві Барнс близький до переходу в Ньюкасл.

Про це повідомляє The Telegraph.

"Сороки" сподіваються завершити трансфер до кінця тижня, вони виграють конкуренцію у Вест Гема та Астон Вілли.

Ньюкасл заплатить близько 35 мільйонів фунтів, Лестер спочатку оцінював 25-річного англійця у 40 мільйонів.

Ключовим у виборі Барнса стала можливість зіграти у Лізі чемпіонів.

Раніше Тоттенгем підписав лідера Лестера.

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