Джерело - The Telegraph.
Вінгер Лестера Гарві Барнс близький до переходу в Ньюкасл.
Про це повідомляє The Telegraph.
"Сороки" сподіваються завершити трансфер до кінця тижня, вони виграють конкуренцію у Вест Гема та Астон Вілли.
Ньюкасл заплатить близько 35 мільйонів фунтів, Лестер спочатку оцінював 25-річного англійця у 40 мільйонів.
Ключовим у виборі Барнса стала можливість зіграти у Лізі чемпіонів.
Раніше Тоттенгем підписав лідера Лестера.
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