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Ньюкасл близький до підписання вінгера Лестера Барнса

Ньюкасл заплатить близько 35 мільйонів фунтів
Сьогодні 13:35 230 0
Ньюкасл близький до підписання вінгера Лестера Барнса
Фото: Getty Images
#Барнс, #Лестер Сіті, #Ньюкасл Юнайтед

Джерело - The Telegraph.

Вінгер Лестера Гарві Барнс близький до переходу в Ньюкасл.

Про це повідомляє The Telegraph.

"Сороки" сподіваються завершити трансфер до кінця тижня, вони виграють конкуренцію у Вест Гема та Астон Вілли.

Ньюкасл заплатить близько 35 мільйонів фунтів, Лестер спочатку оцінював 25-річного англійця у 40 мільйонів.

Ключовим у виборі Барнса стала можливість зіграти у Лізі чемпіонів.

Раніше Тоттенгем підписав лідера Лестера.

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