Головне
Постол достроково програв Родрігесу в 7 раунді
Сьогодні 08:17 752
Чемпіонат світу з водних видів спорту (стрибки у воду): розклад та результати змагань
Сьогодні 13:17 3468
Байло та Есман посіли 9-е місце на чемпіонаті світу у синхронних стрибках
Сьогодні 13:13 118
Алькарас - Джокович: прогноз букмекерів на фінал Вімблдона-2023
Сьогодні 09:58 2563
Петрук та Дорощук здобули срібло на молодіжному чемпіонаті Європи
Вчора 21:03 511
Дівчина дня: Софія Причина – 25-річна українська арбітриня, яка скоро працюватиме на матчах УПЛ
Вчора 20:43 3718
Фельфнер виграв молодіжний чемпіонат Європи з метання спису
Вчора 18:22 767
Гравці Monte отримали дозвіл на виїзд з України для участі на міжнародному турнірі
Вчора 17:55 476
Вондроушова - чемпіонка Вімблдона-2023
Вчора 17:38 2586
Арсенал оголосив про підписання Райса
Вчора 16:46 620
Прямі трансляції

Салернітана зацікавлена в трансфері Довбика

Італійський клуб не готовий платити за українця суму, яку хоче Дніпро-1
Сьогодні 12:37 252 0
Салернітана зацікавлена в трансфері Довбика
#Салернітана, #СК Дніпро-1, #Артем Довбик

Джерело - TuttoMercatoWeb.

Форвард Дніпра-1 Артем Довбик зацікавив Салернітану.

Про це повідомляє TuttoMercatoWeb.

Італійці продовжують розглядати варіанти на позицію центрального нападника

Проте Салернітана не готова платити за Довбика суму, яку хочуть отримати дніпряни, тому розглядає варіант з орендою з правом викупу, а не повноцінний трансфер.

Нагадаємо, Жирона не має змоги самостійно заплатити за трансфер Довбика.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Вондроушова - чемпіонка Вімблдона-2023 Вондроушова - чемпіонка Вімблдона-2023 2586
Дівчина дня: Софія Причина – 25-річна українська арбітриня, яка скоро працюватиме на матчах УПЛ Дівчина дня: Софія Причина – 25-річна українська арбітриня, яка скоро працюватиме на матчах УПЛ 3718
Чемпіонат світу з водних видів спорту (стрибки у воду): розклад та результати змагань Чемпіонат світу з водних видів спорту (стрибки у воду): розклад та результати змагань 3468
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів УПЛ Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів УПЛ 12605
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Першої ліги Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Першої ліги 7042
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Другої ліги Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Другої ліги 5748
Рекомендуємо
Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа 8869
Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна 19920 1
Як грали договірні матчі в українському футболі Як грали договірні матчі в українському футболі 31279 3
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 128089
Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью 2842
Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій 27881