Салернітана зацікавлена в трансфері Довбика

Італійський клуб не готовий платити за українця суму, яку хоче Дніпро-1

Джерело - TuttoMercatoWeb.

Форвард Дніпра-1 Артем Довбик зацікавив Салернітану.

Про це повідомляє TuttoMercatoWeb.

Італійці продовжують розглядати варіанти на позицію центрального нападника

Проте Салернітана не готова платити за Довбика суму, яку хочуть отримати дніпряни, тому розглядає варіант з орендою з правом викупу, а не повноцінний трансфер.

Нагадаємо, Жирона не має змоги самостійно заплатити за трансфер Довбика.

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