Ювентус цікавиться голкіпером Руха

Український голкіпер може перейти у Ювентус

Юнацька команда Ювентуса проявляє серйозний інтерес до голкіпера львівського Руха Олександра Харечка.

Про це повідомляє Sport.ua.

16-річний воротар сподобався скаутам Ювентуса під час товариського турніру в Італії LAZIO CUP, який відбувся минулої весни. Рух дійшов на цьому турнірі до півфіналу.

Наразі ведуться перемовини між клубами. Розглядаються різні варіанти, в тому числі розділення права на воротаря: Харечко переїде до Італії, але 50 відсотків прав на воротаря належатиме Руху. Такий трансфер може мати іміджеву складову для львівської команди.

Нагадаємо, Руху виповнилось 20 років.