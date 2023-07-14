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Ювентус цікавиться голкіпером Руха

Український голкіпер може перейти у Ювентус
Сьогодні 13:42 356 0
Ювентус цікавиться голкіпером Руха
#Рух Львів, #Футбольні трансфери, #Ювентус

Джерело - Spot.ua.

Юнацька команда Ювентуса проявляє серйозний інтерес до голкіпера львівського Руха Олександра Харечка.

Про це повідомляє Sport.ua.

16-річний воротар сподобався скаутам Ювентуса під час товариського турніру в Італії LAZIO CUP, який відбувся минулої весни. Рух дійшов на цьому турнірі до півфіналу.

Наразі ведуться перемовини між клубами. Розглядаються різні варіанти, в тому числі розділення права на воротаря: Харечко переїде до Італії, але 50 відсотків прав на воротаря належатиме Руху. Такий трансфер може мати іміджеву складову для львівської команди.

Нагадаємо, Руху виповнилось 20 років.

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