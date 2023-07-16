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Вінісіус - про виправдання Менді: Скільки ще нас звинувачуватимуть та засуджуватимуть

Сьогодні 13:51 160 0
Вінісіус - про виправдання Менді: Скільки ще нас звинувачуватимуть та засуджуватимуть
Фото: Getty Images

Королівський суд Честера визнав невинним французького захисника Бенжамена Менді за одним пунктом звинувачення у зґвалтуванні і ще за одним - у спробі зґвалтування.

Цю новину прокоментував вінгер Реала Вінісіус Жуніор.

"Мені шкода, що тобі довелося пройти через усе це, Бенжамене. Ти втратив два роки своєї кар'єри, але це найменше із лих у всій цій історії... Що щодо психологічної шкоди? Звичайно, твоє життя вже ніколи не буде колишнім. Ще одна жертва культури - знищення репутації.

Скільки ще нас звинувачуватимуть та засуджуватимуть, не даючи права на елементарний захист? Фейкові новини створюються і поширюються без перевірки – і я особисто відчув це на собі під час відпустки, – а потім ситуація тільки погіршується. Нести відповідальність – це мінімум для будь-якого професіонала, але сьогодні серйозна робота стала скоріше винятком.

Для підвищення кількості кліків та охоплень немає жодних обмежень. Питання: що буде зроблено для відшкодування збитків?" – написав Вінісіус

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