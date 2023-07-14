Депай: Хто нестиме відповідальність за шкоду, завдану Менді?

Нідерландський форвард прокоментував зняття звинувачень у зґвалтуванні з Бенжамена Менді

Джерело - Чемпіон.

Нападник Атлетіко Мадрид Мемфіс Депай відреагував на зняття звинувачень у зґвалтуванні з Бенжамена Менді.

Відповідний пост нідерландець опублікував у інстаграмі.

"Поговорімо про це! Усі справи закриті. Так що ми зараз робимо? Хто допоможе цьому братові відновитися? Хто нестиме відповідальність за шкоду, завдану його імені? Як він збирається відновити свою кар'єру? Багато років інвестицій, щоб стати професійним футболістом. Що тепер!?

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Я ніколи не торкався цієї теми, тому що не знав усіх подробиць, але я говорив з ним один раз у FaceTime, перебуваючи за ґратами, і кілька разів зустрічався з ним на полі. Я не бачив у цьому жодного зла. Ми не можемо погодитися, щоб це сталося з нами як спортсменами.

Хто заступиться за нас у скрутний час, коли шкода вже завдана? Не відвертайте голови, люди! Хто, б***ь, захищає нас, спортсменів? Де велика кооперація, коли вона нам потрібна? Давайте всі молитися за Бенджаміна, щоб повернути йому психічне здоров’я, фізичну та духовну силу!" - заявив Депай.

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