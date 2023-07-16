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Тухель: Мане не виправдав очікувань клубу та своїх власних

Головний тренер Баварії розповів про виступи Садіо Мане
Сьогодні 11:17 245 0
Тухель: Мане не виправдав очікувань клубу та своїх власних
Фото: Getty Images
#Баварія, #Томас Тухель, #Садіо Мане

Джерело - Sport1.de.

Вінгер Баварії Садіо Мане не виправдав очікувань клубу.

Про це розповів головний тренер мюнхенців Томас Тухель.

"По суті, Мане провів незадовільний сезон, не виправдав очікувань клубу та своїх власних. Конкуренція на його позиції є надзвичайно високою. Кінгслі дуже важливий для нас, Серж знову набрав форму та забивав важливі м’ячі. Тому ситуація для Садіо дуже складна.

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Але ми знаємо думки одне одного. В нього є контракт і ми вимагаємо від Мане, щоб він повністю його дотримувався. Побачимо, що буде далі, у футболі іноді трапляються неймовірні речі", – сказав Тухель.

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