Манчестер Юнайтед запропонував Аталанті трьох гравців в обмін на Гойлунда

У ході переговорів з Аталантою Манчестер Юнайтед запропонував щонайменше трьох гравців та гроші за центрального нападника Расмуса Гойлунда.

Про це повідомляє Football Insider.

"Червоні дияволи" хочуть включити в угоду гравців, щоб не платити "бергамаскам" 60 мільйонів євро. Втім, Аталанта готова продати свого найкращого бомбардира лише за гроші.

Сам Гойлунд узгодив умови контракту з МЮ ще у травні. "Манкуніанці" планують повністю зосередитися на переговорах з Аталантою після того, як завершать трансфер Андре Онана.