Інтер завершує трансфер Зоммера

Джерело - Чемпіон.
Інтер майже завершив трансфер голкіпера Баварії Яна Зоммера.
Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.
34-річний швейцарець знаходиться за крок до переходу. З міланським клубом він підпише контракт до 2025 року.
Була інформація, що Зоммер погодився на цей варіант, бо хоче бути першим номером своєї команди – цей статус у Баварії Ян може втратити після відновлення Мануеля Ноєра.
За попередніми даними, сума угоди складе близько 6 мільйонів євро. Мюнхенці придбали воротаря взимку у Боруссії Менхенгладбах за 9 мільйонів.
Раніше Шахтар повісив цінник на Трубіна.