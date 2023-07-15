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Інтер завершує трансфер Зоммера

Ян Зоммер покине Баварію
Сьогодні 10:45 300 0
Інтер завершує трансфер Зоммера
#Баварія, #Зоммер, #Інтер, #Футбольні трансфери

Джерело - Чемпіон.

Інтер майже завершив трансфер голкіпера Баварії Яна Зоммера.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

34-річний швейцарець знаходиться за крок до переходу. З міланським клубом він підпише контракт до 2025 року.

Була інформація, що Зоммер погодився на цей варіант, бо хоче бути першим номером своєї команди – цей статус у Баварії Ян може втратити після відновлення Мануеля Ноєра.

За попередніми даними, сума угоди складе близько 6 мільйонів євро. Мюнхенці придбали воротаря взимку у Боруссії Менхенгладбах за 9 мільйонів.

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