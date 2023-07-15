Головне
Кохан з особистим рекордом сезону виграв молодіжний чемпіонат Європи
Сьогодні 14:31 364
Дівчина дня: Софія Причина – 25-річна українська арбітриня, яка скоро працюватиме на матчах УПЛ
Сьогодні 15:53 295
Жирона спробує підписати Довбика
Сьогодні 15:10 230
УПЛ затвердила дати й час початку матчів 1 туру
Сьогодні 14:10 341
Ексгравець Шахтаря перебрався у чемпіонат Португалії
Сьогодні 13:08 331
Алькарас - Джокович: прогноз букмекерів на фінал Вімблдона-2023
Сьогодні 12:33 325
Байло та Болюх зупинилися за крок від медалей чемпіонату світу
Сьогодні 08:22 403
Чемпіонат світу з водних видів спорту (стрибки у воду): розклад та результати змагань
Сьогодні 08:18 2611
Збірна України з артистичного плавання вийшла до фіналу чемпіонату світу
Сьогодні 06:43 516
Колодій та Коновалов не подолали кваліфікацію чемпіонату світу у синхронних стрибках
Сьогодні 06:30 463
Прямі трансляції

Жирона спробує підписати Довбика

Артем Довбик влітку може змінити клуб
Сьогодні 15:10 230 0
Жирона спробує підписати Довбика
#Жирона, #СК Дніпро-1, #Футбольні трансфери, #Артем Довбик

Джерело - tribuna.com.

Жирона планує залучитися фінансову підтримку мережі клубів Football City Group, у яку входить, щоб влітку оформити трансфер нападника Дніпра-1 Артема Довбика.

Про це повідомляє журналіст каталонського видання SER Ніл Сола.

Іспанський клуб планує підсилити позицію форварда, на одну з угод при цьому "готовий серйозно витратитися". 25-річний українець є ціллю "Жирони".

Раніше була інформація, що Дніпро-1 оцінює Довбика у 15 мільйонів євро, однак іспанці готові самостійно окремо домовитися з данським Мідтьюлланом, якому належать 50% прав на гравця.

На початку літа Артем продовжив свій контракт до 2025 року.

Нагадаємо, Торіно продовжує стежити за форвардом Дніпра-1 Довбиком.

Коментарі ()
Популярне зараз
Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар матчів Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар матчів 2407
Алькарас та Джокович вийшли до фіналу Вімблдона-2023 Алькарас та Джокович вийшли до фіналу Вімблдона-2023 1233
У Сінгапурі заарештували організатора Гран-прі Формули 1 У Сінгапурі заарештували організатора Гран-прі Формули 1 1038
Чемпіонат світу з водних видів спорту (стрибки у воду): розклад та результати змагань Чемпіонат світу з водних видів спорту (стрибки у воду): розклад та результати змагань 2611
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Першої ліги Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Першої ліги 6808
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів УПЛ Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів УПЛ 12151
Рекомендуємо
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 303671 6
Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа 8854
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 152079 7
61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 25992
У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів 2479
Як грали договірні матчі в українському футболі Як грали договірні матчі в українському футболі 31259 3