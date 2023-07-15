Жирона спробує підписати Довбика

Артем Довбик влітку може змінити клуб

Жирона планує залучитися фінансову підтримку мережі клубів Football City Group, у яку входить, щоб влітку оформити трансфер нападника Дніпра-1 Артема Довбика.

Про це повідомляє журналіст каталонського видання SER Ніл Сола.

Іспанський клуб планує підсилити позицію форварда, на одну з угод при цьому "готовий серйозно витратитися". 25-річний українець є ціллю "Жирони".

Раніше була інформація, що Дніпро-1 оцінює Довбика у 15 мільйонів євро, однак іспанці готові самостійно окремо домовитися з данським Мідтьюлланом, якому належать 50% прав на гравця.

На початку літа Артем продовжив свій контракт до 2025 року.

Нагадаємо, Торіно продовжує стежити за форвардом Дніпра-1 Довбиком.