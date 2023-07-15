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Ярмоленко пояснив, чому не взяв 10-й номер у Динамо

Ярмоленко прокоментував вибір номера у Динамо
Сьогодні 15:55 205 0
Ярмоленко пояснив, чому не взяв 10-й номер у Динамо
#Динамо Київ, #Андрій Ярмоленко

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Динамо Андрій Ярмоленко пояснив, чому не повернув собі 10-й номер.

Про це розповів сам футболіст.

"Номер на футболці не грає у футбол. Я вдячний хлопцям за їхню пропозицію, але я не бачу сенсу, буду я грати під 10-м, 7-м або 70-м. Якби ці номери були вільні - то так, я б, напевно, взяв якийсь із цих номерів, але вони зайняті. Тоді добре, без проблем.

Я сказав: "Дайте мені якийсь номер, який вільний". Мені дали 21-й на збори, коли будемо заявлятися на сезон - вирішимо. Без проблем.

Хлопцям велика подяка за те, що вони хотіли зробити, але... Для мене найголовніше, що я повернувся додому, бачу багато друзів навколо себе, а під яким номером гратиму - не так важливо", - сказав Ярмоленко.

Раніше Ярмоленко прокоментував свою європейську кар'єру.

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