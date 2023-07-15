Ярмоленко: Незадоволений європейською кар'єрою

Півзахисник Динамо Андрій Ярмоленко не задоволений європейською частиною своєї кар'єри.

Про це розповів сам футболіст.

"Коли я грав у Динамо – я уявляв це собі трохи інакше, але сталося як сталося.

Є низка причин, але це вже... Так, я незадоволений тим, як склалася моя кар'єра в Європі, але те, що я отримав досвід – так. Це 100 відсотків.

Що я пограв з найкращими футболістами у світі – так. Побачив трошки інакший рівень, побачив як люди готуються, тренуються. Це той досвід, який ти не отримаєш граючи постійно в одній команді", — сказав Ярмоленко.