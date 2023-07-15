Звягель підписав колишніх гравців Полісся та Металіста 1925

Звягель підсилився перед стартом нового сезону

Звягель вже підписав контракти з чотирма ексгравцями Полісся — 31-річним захисником Андрієм Власюком, 28-річним вінгером Іллею Чередниченком і його 24-річним колегою по амплуа Максимом Андрущенком, а також 21-річним півзахисником Данилом Волинцем.

Про це повідомляє Sport.ua.

Угоду з клубом вже уклав 23-річний хавбек Денис Ндукве, який минулого сезону виступав за Чайку, а до цього пограв у Першій лізі за Металіст 1925 і Краматорськ.

Крім того, підпис під новим річним контрактом поставив захисник і капітан команди Денис Червінський.

Водночас із низкою виконавців розірвано угоди. Команду залишили Антоній Емере (продовжить кар'єру у Чайці), Владислав Павленко (гратиме в чемпіонаті Сумської області), Ярослав Ващенко, Вадим Гупаленко, Тарас Завадович та Андрій Юрченко. Ще раніше після закінчення контрактів пішли Максим Авер'янов (готується до сезону зі Скалою 1911), Юрій Бамболя, Володимир Гончаров і Назар Мигаль.

Звягель за підсумками минулого сезону посів п'яте місце у Другій лізі.

Нагадаємо, Максимов очолив друголіговий Звягель.

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