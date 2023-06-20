Максимов - новий головний тренер Звягеля

Джерело - Чемпіон.
Новим головним тренером Звягеля став Юрій Максимов.
Про це повідомляє пресслжба клубу.
"Юрій Максимов - легенда українського футболу! Як гравець забивав за Динамо Барселоні в Лізі чемпіонів. Розривав німецьку Бундеслігу. Як тренер вигравав Кубок Азербайджану, виводив полтавську Ворсклу в фінал Кубку України та в єврокубки. Кожна команда під керівництвом Максимова ставала сильнішою. Це топ-тренер, якого раді були б бачити в кожній, підкреслюю - в кожній - команді української Прем‘єр-ліги. Для нас честь, що відтепер Максимов - головний тренер Звягеля", - презентував новоспеченого тренера Президент ПФК Звягель Дмитро Костюк.
Останнім тренерським місцем роботи Юрія Максимова була полтавська Ворскла. В сезоні 2019/2020 він привів полтавців до фіналу Кубка України. Також в Прем‘єр-лізі Максимов тренував київську Оболонь, криворізький Кривбас, донецький Металург.
Звягель виступає у Другій лізі.