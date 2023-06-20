Головне
Краків-2023. Розклад Європейських ігор на 20 червня
Сьогодні 12:06 985 1
Євро-2023 U21, молодіжний чемпіонат Європи з футболу: розклад, результати, турнірні таблиці
Сьогодні 19:25 5457
Європейські ігри-2023: повний розклад змагань
Сьогодні 19:06 3277
Форвард Голден Стейт Грін стане необмежено вільним агентом
Сьогодні 11:40 373
Чекаємо росіян в Олімпійській збірній біженців МОК
Сьогодні 10:22 28072 4
Історія дня: як допомогли роті відважного 65-річного капітана
Сьогодні 10:14 5861
20 червня Костюк зіграє проти росіянки Потапової у 1 колі Rothesay Classic - WTA 250
Сьогодні 09:20 983
З Матвієнком треба щось робити: реакція соцмереж на гру збірної України в матчі проти Мальти
Сьогодні 07:00 3634
Англія лідирує, Україна вийшла на друге місце: турнірна таблиця групи C кваліфікації Євро-2024
Вчора 23:49 16290 2
Англія знищила Північну Македонію, Вірменія дотиснула Латвію: результати кваліфікації Євро-2024
Вчора 23:45 2406
Прямі трансляції

Максимов - новий головний тренер Звягеля

Максимов очолив Звягель
Сьогодні 21:10 152 0
Максимов - новий головний тренер Звягеля
#Юрій Максимов, #Звягель

Джерело - Чемпіон.

Новим головним тренером Звягеля став Юрій Максимов.

Про це повідомляє пресслжба клубу.

"Юрій Максимов - легенда українського футболу! Як гравець забивав за Динамо Барселоні в Лізі чемпіонів. Розривав німецьку Бундеслігу. Як тренер вигравав Кубок Азербайджану, виводив полтавську Ворсклу в фінал Кубку України та в єврокубки. Кожна команда під керівництвом Максимова ставала сильнішою. Це топ-тренер, якого раді були б бачити в кожній, підкреслюю - в кожній - команді української Прем‘єр-ліги. Для нас честь, що відтепер Максимов - головний тренер Звягеля", - презентував новоспеченого тренера Президент ПФК Звягель Дмитро Костюк.

Останнім тренерським місцем роботи Юрія Максимова була полтавська Ворскла. В сезоні 2019/2020 він привів полтавців до фіналу Кубка України. Також в Прем‘єр-лізі Максимов тренував київську Оболонь, криворізький Кривбас, донецький Металург.

Звягель виступає у Другій лізі. 

Коментарі ()
Популярне зараз
Чекаємо росіян в Олімпійській збірній біженців МОК Чекаємо росіян в Олімпійській збірній біженців МОК 28072 4
Англія лідирує, Україна вийшла на друге місце: турнірна таблиця групи C кваліфікації Євро-2024 Англія лідирує, Україна вийшла на друге місце: турнірна таблиця групи C кваліфікації Євро-2024 16290 2
З Матвієнком треба щось робити: реакція соцмереж на гру збірної України в матчі проти Мальти З Матвієнком треба щось робити: реакція соцмереж на гру збірної України в матчі проти Мальти 3634
Історія дня: як допомогли роті відважного 65-річного капітана Історія дня: як допомогли роті відважного 65-річного капітана 5861
ВІДЕО. Легендарному пенальті Антоніна Паненки - 47 років ВІДЕО. Легендарному пенальті Антоніна Паненки - 47 років 27904 1
Євро-2023 U21, молодіжний чемпіонат Європи з футболу: розклад, результати, турнірні таблиці Євро-2023 U21, молодіжний чемпіонат Європи з футболу: розклад, результати, турнірні таблиці 5457
Рекомендуємо
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 11232
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 14036
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 37144 1
Усик - Джошуа II: Як це було Усик - Джошуа II: Як це було 114689
Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа 7923
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами 46320 2