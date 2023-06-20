Максимов - новий головний тренер Звягеля

Новим головним тренером Звягеля став Юрій Максимов.

Про це повідомляє пресслжба клубу.

"Юрій Максимов - легенда українського футболу! Як гравець забивав за Динамо Барселоні в Лізі чемпіонів. Розривав німецьку Бундеслігу. Як тренер вигравав Кубок Азербайджану, виводив полтавську Ворсклу в фінал Кубку України та в єврокубки. Кожна команда під керівництвом Максимова ставала сильнішою. Це топ-тренер, якого раді були б бачити в кожній, підкреслюю - в кожній - команді української Прем‘єр-ліги. Для нас честь, що відтепер Максимов - головний тренер Звягеля", - презентував новоспеченого тренера Президент ПФК Звягель Дмитро Костюк.