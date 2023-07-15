Головне
Кохан з особистим рекордом сезону виграв молодіжний чемпіонат Європи
Сьогодні 14:31 360
Дівчина дня: Софія Причина – 25-річна українська арбітриня, яка скоро працюватиме на матчах УПЛ
Сьогодні 15:53 295
Жирона спробує підписати Довбика
Сьогодні 15:10 227
УПЛ затвердила дати й час початку матчів 1 туру
Сьогодні 14:10 341
Ексгравець Шахтаря перебрався у чемпіонат Португалії
Сьогодні 13:08 331
Алькарас - Джокович: прогноз букмекерів на фінал Вімблдона-2023
Сьогодні 12:33 324
Байло та Болюх зупинилися за крок від медалей чемпіонату світу
Сьогодні 08:22 403
Чемпіонат світу з водних видів спорту (стрибки у воду): розклад та результати змагань
Сьогодні 08:18 2610
Збірна України з артистичного плавання вийшла до фіналу чемпіонату світу
Сьогодні 06:43 516
Колодій та Коновалов не подолали кваліфікацію чемпіонату світу у синхронних стрибках
Сьогодні 06:30 463
Прямі трансляції

Ярмоленко пояснив відмову топклубам з Італії та Іспанії заради Динамо

Андрій Ярмоленко прокоментував повернення у Динамо
Сьогодні 13:38 636 1
Ярмоленко пояснив відмову топклубам з Італії та Іспанії заради Динамо
#Динамо Київ, #Андрій Ярмоленко

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Динамо Андрій Ярмоленко відхилив пропозиції клубів з Іспанії та Італії перед переходом у Динамо.

Про це розповів сам футболіст.

"Чому не повернувся в Динамо рік тому? Були на це свої причини. Думаю, зараз не варто про це говорити. Напевно, був не той час, щоб повернутися. Зараз, я вважаю, цей момент настав.

Ми постійно спілкувалися з Ігорем Суркісом, розмовляли про перехід взимку, але у мене був чинний контракт з Аль-Айном. Я нічого не міг зробити, чекали до літа. Коли вже стало зрозуміло, що я можу підписувати контракт вільним агентом, то я відмовив всім клубам, які виходили з пропозиціями. Казав, що мені ці варіанти нецікаві. Я був налаштований повернутися додому.

Були варіанти з різних країн, але мій агент та сім'я бачили, чого я хочу. Я давав зрозуміти, що які б гроші не пропонували, мене не цікавили ці пропозиції.

Топ-чемпіонати? Так, були команди з Італії та Іспанії, але я навіть не розглядав ці варіанти. Ніхто мене від переходу в Динамо не відмовляв. Мої друзі, сім'я знають, що якщо я щось вирішив, то змінити мою думку буде складно. Це моє рішення, моє життя, моя кар'єра", – розповів Ярмоленко.

Раніше Ярмоленко прокоментував свою європейську кар'єру.

Коментарі ()
Популярне зараз
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів УПЛ Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів УПЛ 12151
У Сінгапурі заарештували організатора Гран-прі Формули 1 У Сінгапурі заарештували організатора Гран-прі Формули 1 1038
Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар матчів Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар матчів 2407
Алькарас та Джокович вийшли до фіналу Вімблдона-2023 Алькарас та Джокович вийшли до фіналу Вімблдона-2023 1233
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Першої ліги Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Першої ліги 6808
Чемпіонат світу з водних видів спорту (стрибки у воду): розклад та результати змагань Чемпіонат світу з водних видів спорту (стрибки у воду): розклад та результати змагань 2610
Рекомендуємо
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 31878
Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью 2827
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 38238 1
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 26644
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 40722
33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 48855