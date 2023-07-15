Головне
Алькарас та Джокович вийшли до фіналу Вімблдона-2023
Вчора 20:52 1033
Байло та Болюх зупинилися за крок від медалей чемпіонату світу
Сьогодні 08:22 300
Чемпіонат світу з водних видів спорту (стрибки у воду): розклад та результати змагань
Сьогодні 08:18 2494
Збірна України з артистичного плавання вийшла до фіналу чемпіонату світу
Сьогодні 06:43 413
Колодій та Коновалов не подолали кваліфікацію чемпіонату світу у синхронних стрибках
Сьогодні 06:30 378
Хавбек Аякса Тадич розірвав контракт з клубом
Вчора 23:58 468
Клімас: Зараз вивчаємо можливості отримати для Ломаченка реванш з Хейні
Вчора 23:51 368
Голкіпер Колоса Волинець перейшов у Дніпро-1
Вчора 22:20 379
Суд виніс запобіжний захід генеральному секретарю УАФ Запісоцькому
Вчора 21:48 614
10 клубів УПЛ спробують створити УПЛ-ТБ
Вчора 17:18 911
Прямі трансляції

Кейн не форсуватиме відхід із Тоттенгема

Гаррі Кейн може залишитися у Тоттенгемі
Сьогодні 10:28 245 0
Кейн не форсуватиме відхід із Тоттенгема
Фото - gettyimages
#Тоттенгем, #Гаррі Кейн

Джерело - sport.ua.

Нападник Тоттенгема Гаррі Кейн не збирається тиснути на керівництво клубу з приводу його продажу цього літа.

Про це повідомляє Evening Standard.

29-річний форвард не хоче псувати відносин зі своїм рідним клубом.

У зв'язку з цим Кейн не хоче переходити у Челсі, попри те, що команду очолив Маурісіо Почеттіно. Що стосується Баварії, то все залежатиме від того, чи прийме Тоттенгем пропозицію чемпіонів Німеччини.

Кейн готовий залишитися у Тоттенгемі до літа 2024 року, коли закінчиться його контракт. Продовжить угоду 29-річний форвард тільки якщо результати команди в новому сезоні помітно покращаться.

Нагадаємо, Тоттенгем може підписати півзахисника Челсі.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів УПЛ Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів УПЛ 11856
Чемпіонат світу з водних видів спорту (стрибки у воду): розклад та результати змагань Чемпіонат світу з водних видів спорту (стрибки у воду): розклад та результати змагань 2494
Шахтар повісив цінник на Трубіна Шахтар повісив цінник на Трубіна 1623
Алькарас та Джокович вийшли до фіналу Вімблдона-2023 Алькарас та Джокович вийшли до фіналу Вімблдона-2023 1033
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Першої ліги Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Першої ліги 6744
Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар матчів Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар матчів 2322
Рекомендуємо
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 40716
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 74348
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 46957
33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 48846
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 75361
Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью 2826