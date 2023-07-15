Кейн не форсуватиме відхід із Тоттенгема

Гаррі Кейн може залишитися у Тоттенгемі

Нападник Тоттенгема Гаррі Кейн не збирається тиснути на керівництво клубу з приводу його продажу цього літа.

Про це повідомляє Evening Standard.

29-річний форвард не хоче псувати відносин зі своїм рідним клубом.

У зв'язку з цим Кейн не хоче переходити у Челсі, попри те, що команду очолив Маурісіо Почеттіно. Що стосується Баварії, то все залежатиме від того, чи прийме Тоттенгем пропозицію чемпіонів Німеччини.

Кейн готовий залишитися у Тоттенгемі до літа 2024 року, коли закінчиться його контракт. Продовжить угоду 29-річний форвард тільки якщо результати команди в новому сезоні помітно покращаться.

Нагадаємо, Тоттенгем може підписати півзахисника Челсі.

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