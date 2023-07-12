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Тоттенгем може підписати півзахисника Челсі Галлахера

"Шпори" хочуть замінити П'єра-Еміля Гейб'єрґа
Вчора 23:52 177 0
Тоттенгем може підписати півзахисника Челсі Галлахера
Фото: Getty Images
#Тоттенгем, #Челсі, #Галлагер

Джерело - The Telegraph.

Тоттенгем визначився з потенційною заміною для П'єра-Еміля Гейб'єрґа, яким активно цікавляться Атлетіко та клуби Бундесліги.

Про це повідомляє The Telegraph.

Головною опцією є хавбек Челсі Конор Галлахер. Лондонці вважають, що його підписання допоможе створити конкуренцію у центрі поля.

"Шпорам" потрібен гравець саме профайлу Гейб'єрґа, який вміє працювати водночас на захист та атаку.

Сума трансферу оцінюється у 50 мільйонів фунтів.

Нагадаємо, Тоттенгем може підписати Влаховича на заміну Кейну.

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