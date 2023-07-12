Тоттенгем може підписати півзахисника Челсі Галлахера

Джерело - The Telegraph.
Тоттенгем визначився з потенційною заміною для П'єра-Еміля Гейб'єрґа, яким активно цікавляться Атлетіко та клуби Бундесліги.
Про це повідомляє The Telegraph.
Головною опцією є хавбек Челсі Конор Галлахер. Лондонці вважають, що його підписання допоможе створити конкуренцію у центрі поля.
"Шпорам" потрібен гравець саме профайлу Гейб'єрґа, який вміє працювати водночас на захист та атаку.
Сума трансферу оцінюється у 50 мільйонів фунтів.
Нагадаємо, Тоттенгем може підписати Влаховича на заміну Кейну.
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