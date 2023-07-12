Трансфер обійшовся саудитам у 40 мільйонів євро

Джерело - Чемпіон.

Аль-Хілаль підписав півзахисника Лаціо Сергія Милинковича-Савича.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Трансфер обійшовся саудитам у 40 мільйонів євро.

Контракт підписано на 3 роки, угода хавбека з римлянами спливала наступного року.

Раніше Дзаніоло відмовився від переходу в Аль-Хілаль.

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