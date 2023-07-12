Джерело - Чемпіон.
Аль-Хілаль підписав півзахисника Лаціо Сергія Милинковича-Савича.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Трансфер обійшовся саудитам у 40 мільйонів євро.
Контракт підписано на 3 роки, угода хавбека з римлянами спливала наступного року.
🎬 أرواحٌ نشـأت على "الذهـب".. 💙#الهلال pic.twitter.com/nvVmVCXs6A— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) July 12, 2023
Раніше Дзаніоло відмовився від переходу в Аль-Хілаль.
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